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22 минуты назад

Уоллес потребовал увеличить оборонный бюджет Британии

Мария Иванова

Министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Казначейство увеличить оборонный бюджет на 20 процентов - на сумму от восьми до 11 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих двух лет. Об этом сообщает The Times.

Уоллес потребовал увеличить оборонный бюджет Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Газета отмечает, что такие вложения нужны не для закупок новых вооружений - они позволят хотя бы избежать серьезных сокращений в вооруженных силах.

Увеличение бюджета призвано покрыть расходы, связанные с инфляцией, колебаниями валютных курсов и выросшими тратами на НАТО и Украину.

По данным The Times, Казначейство сопротивляется таким вложениям, опасаясь, что они потребуют значительных сокращений бюджета на другие нужды или повышения налогов.

Ранее глава комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что британская армия находится в «ужасном состоянии».

По его словам, в таком состоянии вооруженные силы оказались, несмотря на «огромные инвестиции» последних лет.

Эллвуд подчеркнул, что армия «слишком мала» - ее сократили на десять тысяч человек, а многим британским танкам уже больше 20, 30 и даже 50 лет.

Daily Mail рассказывала, что количество новобранцев в британской армии сократилось почти на 30 процентов на фоне украинского кризиса: с сентября 2021-го по сентябрь 2022 года к армии присоединилось 2400 человек. Это на 5090 человек меньше, чем за предыдущий отчетный период.

Кроме того, количество обученных и имеющих опыт военных, решивших уйти в отставку, увеличилось на 17 процентов.

В мире,Тобиас Эллвуд,Бен Уоллес,Парламент Великобритании,НАТО,
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