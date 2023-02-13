Партия Шольца проигрывает на выборах в Берлине

Партия Христианско-демократический союз (ХДС) одерживает победу на выборах в Палату депутатов Берлина впервые за 20 лет, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца показала худший результат за многие годы. Об этом сообщает Kreiszeitung.

По предварительным данным, ХДС набрала 28,2 процента голосов - на 10,2 процентного пункта больше, чем на предыдущих выборах.

СДПГ набрала 18,4 процента голосов после «гонки ноздря в ноздрю» с «Зелеными»: у «Зеленых» те же 18,4 процента, но они набрали на 105 голосов меньше.

За Левую партию проголосовали 12,2 процента избирателей, а за ультраправую «Альтернативу для Германии» - 9,1 процента. Последнее место - у Свободной демократической партии (4,6 процента голосов), она не войдет в Палату депутатов.

Явка составила 62,8 процента.