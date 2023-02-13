В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
53 минуты назад

Партия Шольца показала худший результат на выборах в Берлине

Мария Иванова

Партия Христианско-демократический союз (ХДС) одерживает победу на выборах в Палату депутатов Берлина впервые за 20 лет, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца показала худший результат за многие годы. Об этом сообщает Kreiszeitung.

Партия Шольца проигрывает на выборах в Берлине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По предварительным данным, ХДС набрала 28,2 процента голосов - на 10,2 процентного пункта больше, чем на предыдущих выборах.

СДПГ набрала 18,4 процента голосов после «гонки ноздря в ноздрю» с «Зелеными»: у «Зеленых» те же 18,4 процента, но они набрали на 105 голосов меньше.

Шольц пообещал ужесточение антироссийских санкций в годовщину СВО

За Левую партию проголосовали 12,2 процента избирателей, а за ультраправую «Альтернативу для Германии» - 9,1 процента. Последнее место - у Свободной демократической партии (4,6 процента голосов), она не войдет в Палату депутатов.

Явка составила 62,8 процента.

С 2016 года берлинская правящая коалиция состояла из трех партий - СДПГ, «Зеленых» и Левой партии. В 2021 году пост бургомистром получила Франциска Гиффай из СДПГ.

В мире,Олаф Шольц,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители