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1 час назад

NORAD не исключает версию внеземного происхождения сбитых над США объектов

Елена Прошина

Сбитые за последние дни в небе над США летательные аппараты могут иметь внеземное происхождение, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу североамериканского командования противовоздушной обороны (NORAD) Глена ван Херка.

NORAD не исключает версию внеземного происхождения сбитых над США объектов
Фото: ТАССТАСС

По его словам, что окончательное заключение счет должны вынести разведывательные службы. Так Херк ответил на вопрос журналистов о том, готовы ли американские военные полностью исключить версию внеземного происхождения сбитых в небе летательных аппаратов. По словам представителей СМИ, этим вопросом активно интересуются американцы.

«Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий», — сказал глава NORAD.

Отмечается, что США продолжают проводить оценку каждой потенциальной или существующей угрозы, которая приближается к Северной Америке, и предпринимают попытки идентифицировать их. По словам высокопоставленного военного, эксперты пока не определили, за счет чего держались в воздухе сбитые на севере страны летательные аппараты. При этом нет уверенности, что речь идет о воздушных шарах.

Ранее поднимавшиеся на перехват летчики заявили, что не смогли при визуальном наблюдении определить, где у аппаратов расположены двигатели.

В последние дни истребители США перехватили три неизвестных аппарата над Аляской, Канадой и озером Гурон. По словам Херка, неопознанный объект, сбитый 12 февраля американскими военными над озером Гурон, мог упасть в территориальные воды Канады.

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