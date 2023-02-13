NORAD не исключает версию внеземного происхождения сбитых над США объектов

Сбитые за последние дни в небе над США летательные аппараты могут иметь внеземное происхождение, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу североамериканского командования противовоздушной обороны (NORAD) Глена ван Херка.

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По его словам, что окончательное заключение счет должны вынести разведывательные службы. Так Херк ответил на вопрос журналистов о том, готовы ли американские военные полностью исключить версию внеземного происхождения сбитых в небе летательных аппаратов. По словам представителей СМИ, этим вопросом активно интересуются американцы.

«Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий», — сказал глава NORAD.

Отмечается, что США продолжают проводить оценку каждой потенциальной или существующей угрозы, которая приближается к Северной Америке, и предпринимают попытки идентифицировать их. По словам высокопоставленного военного, эксперты пока не определили, за счет чего держались в воздухе сбитые на севере страны летательные аппараты. При этом нет уверенности, что речь идет о воздушных шарах.

Ранее поднимавшиеся на перехват летчики заявили, что не смогли при визуальном наблюдении определить, где у аппаратов расположены двигатели.