В США рассказали об отчаянии Зеленского

Европейское турне президента Украины Владимира Зеленского указывает на его отчаяние. К такому выводу пришел обозреватель журнала Newsweek Брендан Коул.

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Он отметил, что поездка украинского лидера и его встречи с мировыми политиками не принесли ожидаемого результата. В частности, ему не удалось уговорить Запад передать Киеву истребители. При этом Зеленский, по оценке журналиста, осознавал «срочную необходимость» заручиться поддержкой европейских стран в этом вопросе.

Ранее Зеленский заявил о достижении в Лондоне закулисных договоренностей и приближении к решению о поставках дальнобойного оружия и обучении пилотов. По словам украинского президента, европейские лидеры выразили готовность передать Украине необходимое оружие, в том числе самолеты. Однако, по данным издания Bloomberg, ни одна страна Евросоюза не дала обязательств по поставке истребителей на Украину.