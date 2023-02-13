В Польше восхитились стойкостью России в беспрецедентной схватке с Западом

Западные страны проиграли беспрецедентную экономическую схватку с Москвой, сообщает Myśl Polska.

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Как пишет польское издание, Запад нанес рекордное количество ударов по всем экономическим направлениям России. Было введено 11 тысяч новых санкций, их общее количество достигло 13,7 тысячи. Это намного больше, чем было наложено ограничительных мер на все другие страны мира вместе взятые.

Это должно было «смести с лица земли любую экономику», однако Россия выдержала удар. Москва достигла отличных результатов в области конкурентоспособности экономики, так называемого «платежного баланса» - разница между средствами, которые поступают в страну, и деньгами, которые уходят из нее в результате торговли, инвестиций и различных оплат. В 2022 году Россия зафиксировала положительный результат в 227 млрд долларов, говорится в статье.

Дестабилизация мировых рынков из-за санкций привела к тому, что взлетели цены на сырье. Это принесло в экономику РФ огромные деньги, которые удалось моментально перенаправить на новые, «дружественные» рынки Азии, Африки и Южной Америки.

Российский экспорт не удалось заблокировать, несмотря на усилия, давление и шантаж со стороны США и Евросоюза. Европейский экспорт в Россию сократился вдвое - с 70 млрд евро до 36 млрд евро за три квартала, но удвоился в страны бывшего СССР (с 13,7 млрд евро до 20,3 млрд евро), а из этих стран в Россию также увеличился на 9,4 млрд евро.