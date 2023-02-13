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12 минут назад

В Польше восхитились стойкостью России в беспрецедентной схватке с Западом

Елена Прошина

Западные страны проиграли беспрецедентную экономическую схватку с Москвой, сообщает Myśl Polska.

В Польше восхитились стойкостью России в беспрецедентной схватке с Западом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет польское издание, Запад нанес рекордное количество ударов по всем экономическим направлениям России. Было введено 11 тысяч новых санкций, их общее количество достигло 13,7 тысячи. Это намного больше, чем было наложено ограничительных мер на все другие страны мира вместе взятые.

Это должно было «смести с лица земли любую экономику», однако Россия выдержала удар. Москва достигла отличных результатов в области конкурентоспособности экономики, так называемого «платежного баланса» - разница между средствами, которые поступают в страну, и деньгами, которые уходят из нее в результате торговли, инвестиций и различных оплат. В 2022 году Россия зафиксировала положительный результат в 227 млрд долларов, говорится в статье.

Дестабилизация мировых рынков из-за санкций привела к тому, что взлетели цены на сырье. Это принесло в экономику РФ огромные деньги, которые удалось моментально перенаправить на новые, «дружественные» рынки Азии, Африки и Южной Америки.

Российский экспорт не удалось заблокировать, несмотря на усилия, давление и шантаж со стороны США и Евросоюза. Европейский экспорт в Россию сократился вдвое - с 70 млрд евро до 36 млрд евро за три квартала, но удвоился в страны бывшего СССР (с 13,7 млрд евро до 20,3 млрд евро), а из этих стран в Россию также увеличился на 9,4 млрд евро.

Таким образом, Запад проиграл экономическую битву против России, но конфликт будет продолжаться и его эскалация неизбежна, отмечает Myśl Polska.

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