Telegraph: Великобритания проведет анализ безопасности своего воздушного пространства

Министр обороны Великобритания Бен Уоллес заявил, что в стране будет проведена проверка безопасности воздушного пространства в связи с инцидентом с китайским аэростатом в США . Об этом сообщает газета Daily Telegraph, передает ТАСС.

"Великобритания и ее союзники изучат, что означают эти вторжения в воздушное пространство для нашей безопасности. Этот инцидент — еще одно свидетельство того, что ситуация с глобальными угрозами меняется в худшую сторону", — цитирует главу британского Минобороны газета.

Эти данные будут использованы для определения наличия или отсутствия необходимости внесения изменений в методы контроля за воздушным пространством Британии, отмечает издание. По словам главы комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Алиша Кернса, США поделятся с Великобритании, а также Австралией, Канадой и Новой Зеландией, которые также входят в альянс "Пять глаз", собственными выводами о возможностях китайских воздушных шаров. Она также добавила, что после этого будет проведена внутренняя проверка способности королевства идентифицировать, отслеживать, разрушать и уничтожать эти шары