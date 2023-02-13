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22 минуты назад

Уоллес: Британия проведет анализ воздушного пространства из-за инцидента с аэростатом в США

Газета.Ruиещё 1

Министр обороны Великобритания Бен Уоллес заявил, что в стране будет проведена проверка безопасности воздушного пространства в связи с инцидентом с китайским аэростатом в США. Об этом сообщает газета Daily Telegraph, передает ТАСС.

Telegraph: Великобритания проведет анализ безопасности своего воздушного пространства
Фото: Luka Dakskobler/Global Look PressLuka Dakskobler/Global Look Press

"Великобритания и ее союзники изучат, что означают эти вторжения в воздушное пространство для нашей безопасности. Этот инцидент — еще одно свидетельство того, что ситуация с глобальными угрозами меняется в худшую сторону", — цитирует главу британского Минобороны газета.

Эти данные будут использованы для определения наличия или отсутствия необходимости внесения изменений в методы контроля за воздушным пространством Британии, отмечает издание. По словам главы комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Алиша Кернса, США поделятся с Великобритании, а также Австралией, Канадой и Новой Зеландией, которые также входят в альянс "Пять глаз", собственными выводами о возможностях китайских воздушных шаров. Она также добавила, что после этого будет проведена внутренняя проверка способности королевства идентифицировать, отслеживать, разрушать и уничтожать эти шары

"Шпионский шар" Китая был сбит 4 февраля. До этого он несколько дней находился в воздушном пространстве США. В Пекине заявили, что аэростат является гражданским и оказался над США случайно.

Fox News со ссылкой на высокопоставленных представителей вооруженных сил и национальной безопасности США сообщал, что сбитый объект был частью крупной программы разведки, проводимой вооруженными силами Китая.

В мире,Бен Уоллес,Парламент Великобритании,
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