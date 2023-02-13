Президент Филлипин заявил, что конфликт на Тайване неизбежно затронет его страну

"Сложно представить себе сценарий, при котором Филиппины не будут замешаны. Мы чувствуем, что находимся [в этой ситуации] на передовой", - отметил он. В то же время Маркос подчеркнул, что "никто не хочет войны". "Пути решения проблем необходимо искать не военным, а дипломатическим путем", - добавил он.

Касаясь темы предоставления доступа США к военным базам на территории Филиппин в рамках Договора о взаимной обороне и Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) в случае конфликта на Тайване президент отметил, что EDCA не предполагает ситуаций, связанных с боевыми действиями. "Нам нужно будет решить, что будет лучше для Филиппин", - в то же время подчеркнул он, отметив, что в случае негативного сценария его государству придется принять меры по обеспечению собственной безопасности. Президент Филиппин пообещал активизировать совместные учения с Силами самообороны Японии.