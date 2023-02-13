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46 минут назад

Посол РФ заявил о безуспешных попытках Запада заставить Бразилию ввести санкции против РФ

Елена Прошина

Западные страны пытаются мотивировать Бразилию присоединиться к антироссийским санкциям, но такая политика не принесет результата, сообщают «Известия» со ссылкой на посла России в Бразилии Алексея Лабецкого.

Запад хотел заставить Бразилию ввести санкции против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он назвал фактом, что коллективный Запад пытается противодействовать внешней политике Москвы и блокировать российские интересы на всех направлениях. Не стали исключением Латинская Америка и отношения с Бразилией. По словам дипломата, бразильские власти мотивируют присоединиться к режиму ограничений в отношении РФ, а также к постоянному осуждению Москвы. Так Лабецкий прокомментировал попытки Запада противостоять сотрудничеству двух стран.

Как отметил посол, в сложившихся условиях страны Запада будут стараться использовать все сферы влияния на Бразилию. Дипломат выразил уверенность в том, что самостоятельная и суверенная внешняя политика латиноамериканской страны не позволит примкнуть к санкциям. Лабецкий не исключил, что Бразилиа продолжит проводить свою линию в международных делах, как и на протяжении последних десятилетий.

Посол подчеркнул, что разговор Запада с Бразилией мало чем отличается от их отношения к другим странам, которые придерживаются собственной линии в международных делах.

В мире,Санкции,
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