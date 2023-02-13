СМИ: американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу Байдена

Впервые данный объект заметили 11 февраля над штатом Монтана. Тогда власти считали, что он не представлял военной угрозы для каких-либо целей на суше. В настоящее время у Вашингтона нет информации о том, что объект мог использоваться для слежки, однако этого нельзя исключать, отметил собеседник Reuters.