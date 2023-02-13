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11 минут назад

СМИ: американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу Байдена

Елена Прошина

Военные Соединенных Штатов сбили неопознанный объект над озером Гурон у границы с Канадой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

СМИ: американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий приказ отдал глава государства Джо Байдена, заявил неназванный сотрудник американской администрации.

«Байден приказал сбить неопознанный объект», — заявил он.

Впервые данный объект заметили 11 февраля над штатом Монтана. Тогда власти считали, что он не представлял военной угрозы для каких-либо целей на суше. В настоящее время у Вашингтона нет информации о том, что объект мог использоваться для слежки, однако этого нельзя исключать, отметил собеседник Reuters.

Сбитый истребителем F-16 объект имел восьмиугольную форму, заявил американский конгрессмен Джек Бергман. Его поразила ракета Sidewinder. Парламентарий назвал неопознанный объект «таинственным».

Ранее в Уругвае приступили к выяснению появления в небе мигающих огней. Их заметили со стороны соседней Аргентины в небе над Термас-дель-Альмирон. При этом неизвестные огни наблюдали и со стороны Аргентины.

В мире,Джозеф Байден,
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