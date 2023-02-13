Президент Израиля заявил, что страна находится на грани коллапса

Власть в Израиле не может быть парализована, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращения к нации на фоне массовых протестов против проекта реформы юридической системы президента страны Ицхака Герцога.
Он призвал правительство Биньямина Нетаньяху «услышать крик боли» со стороны митингующих. Глава государства предупредил, что «страна находится на грани конституционного и социального коллапса».
Первое чтение части юридической реформы Ярива Левина назначено на 13 февраля. Инициатива спровоцировала еженедельные многотысячные протесты в Израиле. Противники реформы и протестующие призвали всех сочувствующих присоединиться к национальной забастовке.
Очередные массовые протесты против политики кабмина и запланированной судебной реформы прошла в Израиле 11 февраля. Демонстрация состоялась возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве.
Участники шествия вышли с израильскими национальными флагами, у многих были плакаты с лозунгами в поддержку демократии. До этого демонстрация состоялась в Тель-Авиве 4 февраля.