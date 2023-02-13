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15 минут назад

Президент Израиля заявил, что страна находится на грани коллапса

Елена Прошина

Власть в Израиле не может быть парализована, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращения к нации на фоне массовых протестов против проекта реформы юридической системы президента страны Ицхака Герцога.

Президент Израиля заявил, что страна находится на грани коллапса
Фото: ТАССТАСС

Он призвал правительство Биньямина Нетаньяху «услышать крик боли» со стороны митингующих. Глава государства предупредил, что «страна находится на грани конституционного и социального коллапса».

Первое чтение части юридической реформы Ярива Левина назначено на 13 февраля. Инициатива спровоцировала еженедельные многотысячные протесты в Израиле. Противники реформы и протестующие призвали всех сочувствующих присоединиться к национальной забастовке.

Очередные массовые протесты против политики кабмина и запланированной судебной реформы прошла в Израиле 11 февраля. Демонстрация состоялась возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве.

Участники шествия вышли с израильскими национальными флагами, у многих были плакаты с лозунгами в поддержку демократии. До этого демонстрация состоялась в Тель-Авиве 4 февраля.

В мире,Ицхак Герцог,Биньямин Нетаньяху,
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