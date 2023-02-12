Медведчук не видит перспектив заключения новых минских соглашений

Украинский политик, глава политсовета запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук не видит перспектив заключения третьих минских соглашений. Об этом он заявил в воскресенье на площадке программы "САСС уполномочен заявить" белорусского телеканала СТВ.

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"Говоря о возможности минских соглашений - 3, я категорически не вижу перспективы. минские соглашения, к огромному сожалению, канули в Лету", - сказал он.

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Медведчук добавил, что о мирном урегулировании ситуации на Украине "можно говорить только при выполнении условий". Однако, по его словам, "Украина сегодня практически прекратила свое существование как государство", страну "преступно возглавляют [президент Владимир] Зеленский, его режим, его окружение".

"Говорить, что и как будет, будут ли какие-либо мирные переговоры, сегодня не приходится", - подчеркнул политик.

Неонацистская Украина

По словам Медведчука, режим Зеленского "вооружился политикой неонацизма". "Западная идеология, которая была навязана, и ее навязывание украинским народу, власти, людям началось еще в 2005 году, когда к власти пришел [Виктор] Ющенко, она все эти годы подпитывалась западными деньгами, идеологией и демократией, которая в конечном итоге, мы видим, во что вылилась - в десятки тысяч погибших людей, разрушение Украины и борьбу, которую продолжает Зеленский во главе преступной власти, осуществляет свою преступную деятельность до последнего украинца", - пояснил он.

Все эти действия, по мнению политика, характеризуются направленностью на создание "анти-России". "Создать и популяризировать политику антироссийской истерии, пещерной русофобии. И разрушить это все не так просто", - сказал он.

"Сегодня надо развеять миф, что этот неонацизм поддерживается украинцами. Он не поддерживается теми 9-12 миллионами, которые покинули страну. Он не поддерживается миллионами, находящимися в Украине, которых, к сожалению, загнали под лавку, запугали, угрожают репрессиями, уголовными преследованиями, издевательствами и насилием", - отметил Медведчук.

Альтернативная Украина

Политик пояснил, что с целью донесения до мирового сообщества мнения украинцев, которые заинтересованы в нормализации отношений с Россией, было создано общественно-политическое движение "Другая Украина".

"Чтобы голос другой Украины был услышан в мире и не был представлен Зеленским, который ездит по всему миру, который выступает на всех площадках с одной целью: показать, что якобы украинский народ монолитен и он представляет этот народ. И народ един во мнении вести войну по хотелкам Запада, в угоду Западу, НАТО до последнего украинца", - сказал Медведчук.

По его словам, существуют "миллионы украинцев, которые вынуждены были покинуть страну из-за политики и преступной власти Зеленского".