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43 минуты назад

Берлускони призвал США предложить Киеву обмен для завершения боевых действий

Lenta.ru

Экс-премьер министр Италии Сильвио Берлускони призвал Вашингтон предложить Киеву многомиллиардный план восстановления страны в обмен на окончание боевых действий. Его слова приводит газета IL Messaggero.

Берлускони призвал США предложить Киеву обмен для завершения боевых действий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я думаю, что для достижения мира американский президент [Джо Джо Байден] должен взять [президента Украины Владимира] Зеленского и сказать ему: "По окончании войны в твоем распоряжении будет план Маршалла по восстановлению Украины"», — заявил политик.

Он добавил, что в случае согласия украинского лидера Вашингтон должен будет немедленно прекратить поставки вооружений Киеву.

Берлускони осудил политику Зеленского, подчеркнув, что если бы тот «прекратил нападать на две автономные республики Донбасса», то спецоперация бы не началась.

«Поэтому я оцениваю поведение этого господина очень и очень негативно», — отметил бывший премьер.

Ранее политик пожаловался на проблемы в урегулировании конфликта на Украине. По словам Берлускони, только у Папы Римского и Святого престола есть план мирного решения конфликта.

В мире,Сильвио Берлускони,Джозеф Байден,
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