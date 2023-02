В Канаде допустили причастность России к полетам неопознанных объектов

Фото: : Manfred Schmidt / imagebroker.com / Global Look Press Власти Канады допустили причастность России или Китая к полетам неопознанных объектов над территорией страны. Об этом сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на анонимного чиновника. По словам чиновника, власти предполагают, что разведывательный : Manfred Schmidt / imagebroker.com / Global Look Press Власти Канады допустили причастность России или Китая к полетам неопознанных объектов над территорией страны. Об этом сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на анонимного чиновника. По словам чиновника, власти предполагают, что разведывательный