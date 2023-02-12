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1 час назад

В Канаде допустили причастность России к полетам неопознанных объектов

Lenta.ru

Власти Канады допустили причастность России или Китая к полетам неопознанных объектов над территорией страны. Об этом сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на анонимного чиновника.

В Канаде допустили причастность России к полетам неопознанных объектов
Фото: : Manfred Schmidt / imagebroker.com / Global Look Press Власти Канады допустили причастность России или Китая к полетам неопознанных объектов над территорией страны. Об этом сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на анонимного чиновника. По словам чиновника, власти предполагают, что разведывательный: Manfred Schmidt / imagebroker.com / Global Look Press Власти Канады допустили причастность России или Китая к полетам неопознанных объектов над территорией страны. Об этом сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на анонимного чиновника. По словам чиновника, власти предполагают, что разведывательный

По словам чиновника, власти предполагают, что разведывательный воздушный шар мог быть китайского или российского происхождения. Также известно, что объект был меньше и проще аэростата, который ранее США сбили над Атлантическим океаном.

Над восточным побережьем Китая заметили неопознанный объект

Ранее сообщалось, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны. Он незаконно вторгся в канадское воздушное пространство и представлял реальную угрозу безопасности гражданских судов.

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