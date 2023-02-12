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58 минут назад

Кадыров предложил украинским пропагандистам появиться на передовой

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинскую пропаганду не разбрасываться обещаниями, а появиться на передовой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров предложил украинским пропагандистам появиться на передовой
Фото:  пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

По его словам, «украинская пропаганда заметно активизировалась» к концу недели. В частности, он обратил внимание, что некоторые бойцы националистических батальонов в сети грозились напасть и захватить Крым.

«Вдвойне смешно это слушать от тех самых азовцев, которые обещали отбить Мариуполь, потом обещали держаться насмерть, а затем сами вышли сдаваться со спущенными штанами», — отметил политик.

Кадыров призвал их не разбрасываться обещаниями и дешевыми угрозами, а появиться на передовой. При этом он пообещал принять бой меньшими средствами и ресурсами.

«Воевать с инвалидами и пенсионерами, которых вы насильно бросаете в пекло, занятие для нас не самое интересное», — резюмировал он.

В начале февраля Кадыров рассказал, что находящиеся в зоне проведения специальной военной операции на Украине российские военные проводят «генеральную репетицию» уничтожения танков Leopard и Abrams, которые западные страны передали Киеву. По его словам, солдаты Вооруженных сил России уничтожили вражеский транспортер-тягач МТ-ЛБ. Он подчеркнул, что иностранные вооружения «горят очень красиво», отметив, что российские военные продолжают набивать руку в ожидании появления у Вооруженных сил Украины новых видов западной техники.

Ранее Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации. Он уточнил, что перед тем как оказаться на передовой, бойцы пройдут третий и второй рубежи.

В мире,Рамзан Кадыров,
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