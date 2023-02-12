Башар Асад и глава ВОЗ обсудили гуманитарную ситуацию в Сирии

Президент республики и Тедрос Аданом Гебрейсус провели встречу в Дамаске.

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«Сирия надеется на эффективное сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, которое должно быть направлено на восполнение дефицита предметов первой необходимости, медицинского оборудования и лекарств», — приводит слова Асада его канцелярия.

Президент Сирии также выразил признательность главе ВОЗ за усилия, направленные не преодоление последствий землетрясения, и помощь жителям пострадавших провинций.

По информации Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в арабской республике стали более 1,4 тыс. человек. Число пострадавших превысило 2,3 тыс.