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17 минут назад

Башар Асад и глава ВОЗ обсудили гуманитарную ситуацию в Сирии

Говорит Москва

Президент республики и Тедрос Аданом Гебрейсус провели встречу в Дамаске.

Башар Асад и глава ВОЗ обсудили гуманитарную ситуацию в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сирия надеется на эффективное сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, которое должно быть направлено на восполнение дефицита предметов первой необходимости, медицинского оборудования и лекарств», — приводит слова Асада его канцелярия.

Президент Сирии также выразил признательность главе ВОЗ за усилия, направленные не преодоление последствий землетрясения, и помощь жителям пострадавших провинций.

По информации Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в арабской республике стали более 1,4 тыс. человек. Число пострадавших превысило 2,3 тыс.

Подтверждённых сведений о погибших, пострадавших и разрушениях на неподконтрольных Дамаску территории нет. При этом по оценке ВОЗ, число жертв землетрясений в Сирии достигло 8,5 тыс.

В мире,Башар Асад,ВОЗ,
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