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23 минуты назад

Daily Mail назвала удары ВС РФ по Украине посланием Европе из-за самолетов для ВСУ

Российская Газета

Недавние ракетные удары ВС РФ по объектам энергетики на Украине могут быть посланием Европе из-за обсуждения поставок самолетов для ВСУ. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Удары ВС РФ по Украине посланием Европе из-за самолетов для ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по критически важным объектам систем энергетики Украины 10 февраля. По данным Минобороны РФ, все назначенные цели были поражены, в том числе остановлена работа производств ОПК, и заблокирована переброска вооружения, боеприпасов и резервов ВСУ.

"Возможно, это был ответ на двухдневный визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу, где он просил увеличить военную поддержку, особенно в части истребителей", - отмечает газета.

Владимир Зеленский нанес визит в Лондон 8 февраля. Во время выступления в британском парламенте он настаивал на поставке Киеву боевых самолетов, за что получил очередную порцию критики от читателей Daily Mail.

В мире,СВО,Владимир Зеленский,Верховный суд,Минобороны России,Парламент Великобритании,
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