Удары ВС РФ по Украине посланием Европе из-за самолетов для ВСУ

Недавние ракетные удары ВС РФ по объектам энергетики на Украине могут быть посланием Европе из-за обсуждения поставок самолетов для ВСУ. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

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ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по критически важным объектам систем энергетики Украины 10 февраля. По данным Минобороны РФ, все назначенные цели были поражены, в том числе остановлена работа производств ОПК, и заблокирована переброска вооружения, боеприпасов и резервов ВСУ.

"Возможно, это был ответ на двухдневный визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу, где он просил увеличить военную поддержку, особенно в части истребителей", - отмечает газета.