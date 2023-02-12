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39 минут назад

Древняя мечеть разрушилась в турецком Хатае из-за землетрясения

Москва24

В турецкой провинции Хатай в результате землетрясения разрушилась древняя мечеть Хабиб-и-Неджар. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Древняя мечеть разрушилась в турецком Хатае из-за землетрясения
Фото:  ТАСС/Depo Photos via ZUMA Press Wire/Serdar Ozsoy ТАСС/Depo Photos via ZUMA Press Wire/Serdar Ozsoy

Отмечается, что мечеть расположена в городе Антакья. Она была построена в 638 году и считается одной из самых первых мечетей в Турции.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Согласно последним данным, землетрясения в Турции унесли жизни более 29,6 тысячи человек. Пострадали в результате разгула стихии больше 80 тысяч человек.

В связи с трагедией в стране объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Кроме того, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца.

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