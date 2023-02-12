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42 минуты назад

Медведчук заявил, что Порошенко просил Путина "забрать" Донбасс

Газета.Ru

Бывший украинский народный депутат Виктор Медведчук рассказал в эфире телеканала CTV, что во время своего президентства Петр Порошенко просил президента РФ Владимира Путина "забрать" Донбасс, так как не хотел видеть его в составе Украины.

Медведчук заявил, что Порошенко просил Путина «забрать» Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущая сказала, что существует версия, что ни Порошенко, ни режиму нынешнего президента Украины Владимира Зеленского не нужно было возвращение Донбасса, поскольку это означало бы возврат в политическое поле миллионов избирателей, которые на ближайших выборах голосовали бы за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидером которой был Медведчук, и обеспечили бы изменение курса развития Украины.

"Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: скажи ему, пусть заберет. В те годы Путин постоянно подчеркивал в официальных интервью, что Донбасс – это Украина. Порошенко пытался от него [Донбасса] избавиться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен", - сказал политик-оппозиционер.

Ранее Порошенко в документальном фильме "Путин против Запада" британской вещательной корпорации "Би-би-си" заявил, что Минские соглашения дали Киеву восемь лет для укрепления украинской армии и экономики.

Зеленский назвал Минские соглашения уступкой России

Согласно договоренностям, подписанным представителями России, Украины, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главами ДНР и ЛНР, стороны украинского конфликта должны были прекратить огонь и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Киев должен был законодательно признать особый статус Донбасса. В своей предвыборной кампании Зеленский заявлял, что уйдет с поста президента, если ему не удастся прекратить вооруженный конфликт в Донбассе.

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