Медведчук заявил, что Порошенко просил Путина «забрать» Донбасс

Бывший украинский народный депутат Виктор Медведчук рассказал в эфире телеканала CTV, что во время своего президентства Петр Порошенко просил президента РФ Владимира Путина "забрать" Донбасс, так как не хотел видеть его в составе Украины.

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Телеведущая сказала, что существует версия, что ни Порошенко, ни режиму нынешнего президента Украины Владимира Зеленского не нужно было возвращение Донбасса, поскольку это означало бы возврат в политическое поле миллионов избирателей, которые на ближайших выборах голосовали бы за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидером которой был Медведчук, и обеспечили бы изменение курса развития Украины.

"Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: скажи ему, пусть заберет. В те годы Путин постоянно подчеркивал в официальных интервью, что Донбасс – это Украина. Порошенко пытался от него [Донбасса] избавиться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен", - сказал политик-оппозиционер.

Ранее Порошенко в документальном фильме "Путин против Запада" британской вещательной корпорации "Би-би-си" заявил, что Минские соглашения дали Киеву восемь лет для укрепления украинской армии и экономики.