Сенатор высказался по поводу сбитых над Аляской объектов

Вашингтон полагает, что сбитые американскими военными над Аляской (США) и Канадой летающие объекты были воздушными шарами, рассказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Интервью с ним опубликовал телеканал ABC.

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Отмечается, что ранее в США разразился скандал из-за китайского метеозонда, занесенного на территорию страны плохой погодой. В Белом доме решили, что он выполняет разведывательные функции и отдали приказ об его уничтожении. В Пекине негативно восприняли атаку американского истребителя на гражданский шар.

Шумер пояснил, что власти Штатов уверены в земном происхождении объектов. Он добавил, что они были «намного меньше, чем первый».

Уточняется, что летчики отказываются предоставлять точные данные том, что именно они сбили, кому это могло принадлежать и с какой целью оказалось в воздушном пространстве держав.