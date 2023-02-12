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47 минут назад

В США предположили, что сбитые над Аляской объекты были воздушными шарами

Илья Родин

Вашингтон полагает, что сбитые американскими военными над Аляской (США) и Канадой летающие объекты были воздушными шарами, рассказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Интервью с ним опубликовал телеканал ABC.

Сенатор высказался по поводу сбитых над Аляской объектов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее в США разразился скандал из-за китайского метеозонда, занесенного на территорию страны плохой погодой. В Белом доме решили, что он выполняет разведывательные функции и отдали приказ об его уничтожении. В Пекине негативно восприняли атаку американского истребителя на гражданский шар.

США сбили аэростат над Аляской

Шумер пояснил, что власти Штатов уверены в земном происхождении объектов. Он добавил, что они были «намного меньше, чем первый».

Уточняется, что летчики отказываются предоставлять точные данные том, что именно они сбили, кому это могло принадлежать и с какой целью оказалось в воздушном пространстве держав.

По мнению сенатора, китайцы после такого «унижения» будут вынуждены свернуть аэростатную шпионскую программу.

В мире,Чак Шумер,
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