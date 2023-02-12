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31 минуту назад

Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля пройдут «великие события»

Вечерняя Москваиещё 2

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля произойдут «великие события», которые «Россия запомнит». Выдержки из его интервью журналисту Вадиму Карпьяку опубликовал в воскресенье, 12 февраля, ТСН.

Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля пройдут «великие события»
Фото: flickr/worldeconomicforumflickr/worldeconomicforum

— Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, — сказал он.

По словам украинского министра, в это время осуществятся политические и дипломатические решения. При этом, Кулеба упомянул Организацию объединенных наций (ООН).

В начале января посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что украинское руководство планирует организовать и провести «мирный саммит» 24 февраля на базе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. По его словам, участие России в данном мероприятии было бы «неестественным».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя такую идею, заявила, что это является бредовой идеей и пиар-акцией Вашингтона. Подобной акцией власти США хотят представить киевский режим в образе миротворца.

В мире,Дмитрий Кулеба,Мария Захарова,МИД России,ООН,
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