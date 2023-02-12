Командир ВСУ «Мадьяр» заявил о закрытии въезда в Артемовск

Из-за активной работы российских диверсантов и угрозы окружения украинское командование закрывает Артемовск для всех гражданских лиц с 13 февраля. Попасть в город можно будет только по пропускам. Об этом заявил командир ВСУ с позывным «Мадьяр», сообщает «МК».