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6 минут назад

Командир ВСУ «Мадьяр» заявил о закрытии въезда в Артемовск

Майк Габриелян

Из-за активной работы российских диверсантов и угрозы окружения украинское командование закрывает Артемовск для всех гражданских лиц с 13 февраля. Попасть в город можно будет только по пропускам. Об этом заявил командир ВСУ с позывным «Мадьяр», сообщает «МК».

Командир ВСУ «Мадьяр» заявил о закрытии въезда в Артемовск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, вооруженные формирования Киева таким способом рассчитывают предотвратить проникновение в город российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Сейчас на южной и восточной окраинах города продолжаются уличные бои. Российская армия постепенно окружает Артемовск с флангов.

Ранее «Мадьяр» стал неофициальным глашатаем сдачи Соледара – он сообщил об отступлении ВСУ задолго до подтверждения из Киева.

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