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22 минуты назад

В парламенте ФРГ призвали к созданию паневропейского танка для поставок Киеву

Lenta.ru

В парламенте ФРГ призвали к созданию единого танка Евросоюза для поставок Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэля Рота (СДПГ).

В парламенте ФРГ призвали к созданию паневропейского танка для поставок Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик считает, что вместо одиннадцати разных танков лучше создать одну паневропейскую модель, которая сэкономит деньги и будет легко поставляться на Украину. Такой танк будет наследником немецкого Leopard 2 и французского Leclerc.

Мужчина напомнил, что Германия и Франция давно планировали реализовать такой проект.

«Это первый шаг в правильном направлении», — заявил он.

Ранее в Германии назвали сроки начала обучения украинских военных управлению Leopard 2.

В мире,Бундестаг,ЕС,
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