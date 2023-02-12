Во Франции объяснили слова Макрона о недопустимости победы России

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о недопустимости победы России в противостоянии на Украине не означает участия страны в конфликте, заявил представитель правительства республики Оливье Веран. Об этом пишет ТАСС.

Оливье Веран пояснил, что Париж поддерживает Украину. Вместе с тем, добавил он, Франция не ведет военные действия против России.

Чиновник уточнил, что республика поддерживает Киев, который пытается восстановить целостность своей территории.

По его словам, в настоящее время Франция исключает поставки боевых самолетов украинским военным. В планах оборонного ведомства страны - направить ВСУ 12 дополнительных гаубиц «Цезарь».

Кроме того, отметил Веран, власти страны осуществляют координацию внутри Европы, с тем, чтобы осуществлять необходимую поддержку Украины.