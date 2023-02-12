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19 минут назад

Дуда рассказал, сколько военных США дислоцировано в Польше

Илья Родин

Глава Польши Анджей Дуда рассказал в интервью Le Figaro, что на территории республики находятся в настоящее время 10 тыс. американских военных. Об этом пишет РБК.

Дуда назвал число военных США в Польше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дуда пояснил, что НАТО постепенно усиливает присутствие на восточном фланге, в частности, на границе Польши с Белоруссией и Украиной.

Дуда заявил, что оборонный бюджет Польши превысит 4% ВВП в 2023 году

В результате, уточнил президент, на территории страны дислоцировано почти 10 тыс. американских солдат и офицеров.

Польша также заботится об армии, закупает вооружение, заметил Дуда. Он добавил, что в 2023 году страна планирует потратить на оборонные цели свыше 4% ВВП, что вдвое выше, чем требуется от членов альянса.

Напомним, что в марте 2022 года глава государства принял решение увеличить вооруженные силы до 300 тыс. человек. Ранее страну защищали 115,5 тыс. профессиональных солдат.

В мире,Армия,Анджей Дуда,НАТО,
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