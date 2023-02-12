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У восточного побережья Китая обнаружили неопознанный летающий объект

Неопознанный летающий объект был обнаружен в воскресенье у восточного берега Китая. Военные заявили, что собираются его сбить, пишет газета Global Times.

У восточного побережья Китая обнаружили неопознанный летающий объект
© РИА Новости

В воскресенье власти города Циндао (провинция Шаньдун) опубликовали сообщение для рыбаков о том, что в акватории прибрежного моря появился НЛО - неопознанный летающий объект.

Сейнеры и рыболовные лодки были предупреждены, что армия КНР намерена ликвидировать воздушный объект. Очевидцев в зоне НЛО попросили соблюдать правила безопасности, а также сделать фотоснимки обломков, если они упадут поблизости.

Пока судьба НЛО неизвестна.

Ранее конгрессвумен явилась на заседание парламента с большим белым шаром, чтобы высмеять Байдена и Пентагон, которые длительное время не решались уничтожить китайский зонд в небе над США.

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