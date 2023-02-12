У восточного побережья Китая обнаружили неопознанный летающий объект

Неопознанный летающий объект был обнаружен в воскресенье у восточного берега Китая. Военные заявили, что собираются его сбить, пишет газета Global Times.

В воскресенье власти города Циндао (провинция Шаньдун) опубликовали сообщение для рыбаков о том, что в акватории прибрежного моря появился НЛО - неопознанный летающий объект.

Сейнеры и рыболовные лодки были предупреждены, что армия КНР намерена ликвидировать воздушный объект. Очевидцев в зоне НЛО попросили соблюдать правила безопасности, а также сделать фотоснимки обломков, если они упадут поблизости.

Пока судьба НЛО неизвестна.