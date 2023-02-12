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18 минут назад

Посол Украины Толкач выразил надежду, что Сербия введет санкции против России

Газета.Ru

Посол Украины в Сербии Владимир Толкач заявил, что считает свою страну дружественной для Сербии и надеется, что сербская сторона со временем изменит свое отношение к вопросу введения санкций против России. Об этом сообщает Tanjug.

Посол Украины Толкач выразил надежду, что Сербия введет санкции против России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам дипломата, в политическом аспекте Сербия и Украина ищут точки соприкосновения, в которых, по его словам, «присутствует как положительный, так и отрицательный опыт».

Толкач отметил, что на данный момент у двух стран нет общего видения российской спецоперации на Украине, поскольку сербская сторона неоднократно заявляла, что защищает национальные интересы в отношениях с Россией и не присоединялась к санкциям против нее. Посол выразил надежду, что Сербия со временем изменит свое отношение к этому вопросу, каким бы сложным он ни казался сейчас.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна может ввести санкции против России из-за давления на страну со стороны Запада. По его словам, момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит.

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в свою очередь говорил о том, что российская сторона осознает серьезность давления западных стран на Сербию. По словам дипломата, Россия высоко ценит настойчивость поведения президента Вучича, которую можно назвать героической.

В мире,Александр Вучич,
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