Посол Украины Толкач выразил надежду, что Сербия введет санкции против России

Посол Украины в Сербии Владимир Толкач заявил, что считает свою страну дружественной для Сербии и надеется, что сербская сторона со временем изменит свое отношение к вопросу введения санкций против России. Об этом сообщает Tanjug.

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По словам дипломата, в политическом аспекте Сербия и Украина ищут точки соприкосновения, в которых, по его словам, «присутствует как положительный, так и отрицательный опыт».

Толкач отметил, что на данный момент у двух стран нет общего видения российской спецоперации на Украине, поскольку сербская сторона неоднократно заявляла, что защищает национальные интересы в отношениях с Россией и не присоединялась к санкциям против нее. Посол выразил надежду, что Сербия со временем изменит свое отношение к этому вопросу, каким бы сложным он ни казался сейчас.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна может ввести санкции против России из-за давления на страну со стороны Запада. По его словам, момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит.