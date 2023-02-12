В Венгрии обвинили Европарламент в коррупции

Европарламент (ЕП) крайне коррумпирован, выступил с такими обвинениями глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth. Его слова приводит РИА Новости.

Министр указал, что коррупционные скандалы опустили доверие к органу «практически до нуля».

«Я могу вспомнить очень мало заявлений, резолюций Европарламента, которые помогли бы Европе», — посетовал Сийярто.

Глава МИД Венгрии также отметил, что резолюции Европарламента обычно только вредят.