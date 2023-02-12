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2 минуты назад

В Венгрии обвинили Европарламент в коррупции

Lenta.ru

Европарламент (ЕП) крайне коррумпирован, выступил с такими обвинениями глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth. Его слова приводит РИА Новости.

В Венгрии обвинили Европарламент в коррупции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министр указал, что коррупционные скандалы опустили доверие к органу «практически до нуля».

«Я могу вспомнить очень мало заявлений, резолюций Европарламента, которые помогли бы Европе», — посетовал Сийярто.

Глава МИД Венгрии также отметил, что резолюции Европарламента обычно только вредят.

11 февраля президент Венгрии Каталин Новак выразила мнение, что за последнее десятилетие Европейский союз ослаб. Она отметила, что, помимо прочего, ослабла обороноспособность европейских стран, а также образовалась двойная зависимость — от поддержки США, а также России в энергоснабжении.

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