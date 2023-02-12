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17 минут назад

Полиция Иерусалима задержала женщину, гулявшую у Стены Плача в нижнем белье

Газета.Ru

В Иерусалиме женщина, гулявшая возле Стены Плача в нижнем белье, была задержана правоохранителями и отправлена на допрос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Полиция Иерусалима задержала женщину, гулявшую у Стены Плача в нижнем белье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

35-летняя жительница центрального района города была задержана после того, как она прошлась возле Стены Плача в нижнем белье.

В пресс-службе полиции сообщили, что женщину отправили на допрос «по подозрению в умышленном оскорблении святого места». О возможном наказании информация не приводится.

Возле Стены Плача, иудейской святыни, правила поведения предписывают одеваться скромно, покрывать ноги и плечи, для мужчин также голову.

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