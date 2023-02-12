Зеленский опубликовал фото украинского военного с нацистской символикой

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фото украинского военного с нашивкой дивизии СС «Мертвая голова». За год это уже третий подобный снимок с нацистскими символами, публикуемый Зеленским, сообщает «Газета.Ru».

Фото: Соцсети Соцсети

На нынешнем снимке солдат сидит в окопе с нашивкой, на которой изображены череп и кости. Историки сразу узнали эмблему 3-й танковой дивизии СС.

Зеленский ранее неоднократно публиковал такие фото. Потом ему приходилось их удалять.