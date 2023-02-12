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19 минут назад

Зеленский опубликовал фото украинского военного с нацистской символикой

Майк Габриелян

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фото украинского военного с нашивкой дивизии СС «Мертвая голова». За год это уже третий подобный снимок с нацистскими символами, публикуемый Зеленским, сообщает «Газета.Ru».

Зеленский опубликовал фото украинского военного с нацистской символикой
Фото: СоцсетиСоцсети

На нынешнем снимке солдат сидит в окопе с нашивкой, на которой изображены череп и кости. Историки сразу узнали эмблему 3-й танковой дивизии СС.

Зеленский ранее неоднократно публиковал такие фото. Потом ему приходилось их удалять.

В мае прошлого году он опубликовал фото бойца ВСУ с нацистской символикой. Позднее публикацию отредактировали, а изображение удалили. В сентябре Зеленский также опубликовал снимки из Изюма. На одном из них на форме бойца виднелась эмблема дивизии СС «Мертвая голова».

В мире,Владимир Зеленский,
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