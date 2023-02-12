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29 минут назад

В Турции установлен новый рекорд выживания под завалами

News.ru

В турецкой провинции Хатай спасли мужчину, который провел под завалами 149 часов, сообщает Anadolu. Выжившему Мустафе Сарыгуле 35 лет, спасатели доставали его из-под обломков шестиэтажного дома в районе Антакья около пяти часов. По последним данным, число жертв разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции превысило 24,6 тысячи человек.

В Турции установлен новый рекорд выживания под завалами
Фото: Tunahan Turhan/Global Look PressTunahan Turhan/Global Look Press

Поисково-спасательным бригадам помогали военные и команды из Румынии. Мужчине оказали первую помощь и передали медикам, — говорится в сообщении.

Ранее в Турции спасли 16-летнего мальчика, пролежавшего под завалами 119 часов. Школьник проживал на пятом этаже рухнувшего дома. Подросток остался цел и невредим. Вице-президент Турции Фуат Октай уточнил, что общее число погибших в результате произошедших в стране землетрясений увеличилось до 24 617, пострадали более 80 тысяч человек.

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Два землетрясения с эпицентрами в Кахраманмараше произошли в Турции 6 февраля. Первое землетрясение магнитудой 7,7 случилось ночью, затем в середине дня произошло еще одно магнитудой 7,6. В турецком управлении по чрезвычайным ситуациям заявили, что по масштабам разрушений землетрясение было сопоставимо со взрывом 500 атомных бомб. Подземные толчки ощущались в ряде соседних стран, в том числе в Сирии, Ливане, на Кипре и в Ираке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясения самыми сильными с 1939 года. Он объявил семидневный общенациональный траур, по всей Турции приспущены флаги.

В мире,землетрясение,Фуат Октай,Реджеп Эрдоган,
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