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15 минут назад

Болсонару заявил о планах вернуться в Бразилию

Lenta.ru

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что планирует вернуться в Бразилию из США в ближайшие недели. Его слова передает CNN Brasil.

Болсонару заявил о планах вернуться в Бразилию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик подчеркнул, что места лучше дома не найти, а Бразилия — это удивительная страна.

«Мы создали правительство без коррупции. Работаем от души, честно. Иногда нам приходится рисковать. Оно того стоит. Можете быть уверены, большинство бразильского народа с нами», — добавил он.

Ранее стало известно, что Болсонару подал заявку на туристическую визу в США на полгода, несмотря на призывы аннулировать все имеющиеся у него американские визы. Отмечалось, что до тех пор, пока не будет вынесено решения, бывший глава государства останется в Соединенных Штатах.

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