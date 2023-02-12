Болсонару заявил о планах вернуться в Бразилию

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что планирует вернуться в Бразилию из США в ближайшие недели. Его слова передает CNN Brasil.

Политик подчеркнул, что места лучше дома не найти, а Бразилия — это удивительная страна.

«Мы создали правительство без коррупции. Работаем от души, честно. Иногда нам приходится рисковать. Оно того стоит. Можете быть уверены, большинство бразильского народа с нами», — добавил он.

Ранее стало известно, что Болсонару подал заявку на туристическую визу в США на полгода, несмотря на призывы аннулировать все имеющиеся у него американские визы. Отмечалось, что до тех пор, пока не будет вынесено решения, бывший глава государства останется в Соединенных Штатах.