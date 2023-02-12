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9 минут назад

Палестина потребует полноправное членство в ООН

Майк Габриелян

Государство Палестина в ближайшие дни потребует принять резолюцию о предоставлении ему полноправного членства в ООН. Об этом заявил в воскресенье палестинский лидер Махмуд Аббас, передает РИА Новости.

Палестина потребует полноправное членство в ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Государство Палестина оставляет за собой право, и будет продолжать обращаться в суды и международные организации для защиты законных прав нашего народа», - сказал Аббас.

По его словам, обращение направят органам ООН, включая Совет Безопасности. Резолюция призвана помочь защитить решение о создании двух государств путем предоставления полноправного членства Палестины в ООН.

В Каире сегодня проходит «Иерусалимская конференция», в которой участвуют президент Палестины, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II, а также главы МИД арабских стран.

Ранее комитет Генассамблеи ООН утвердил проект резолюции «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

В конце декабря 2022 года была принята резолюция, которая призывает Международный суд ООН вынести юридическое заключение о последствиях израильской оккупации Палестины. Она была одобрена по итогам голосования в Генассамблее ООН.

В настоящее время вопреки решениям ООН и международному праву Израиль оккупирует сирийские и палестинские земли, включая Восточный Иерусалим.

Ранее министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что у страны отличные отношения с Россией, несмотря на недовольство Запада.

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