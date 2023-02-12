Палестина потребует полноправное членство в ООН

Государство Палестина в ближайшие дни потребует принять резолюцию о предоставлении ему полноправного членства в ООН. Об этом заявил в воскресенье палестинский лидер Махмуд Аббас, передает РИА Новости.
«Государство Палестина оставляет за собой право, и будет продолжать обращаться в суды и международные организации для защиты законных прав нашего народа», - сказал Аббас.
По его словам, обращение направят органам ООН, включая Совет Безопасности. Резолюция призвана помочь защитить решение о создании двух государств путем предоставления полноправного членства Палестины в ООН.
В Каире сегодня проходит «Иерусалимская конференция», в которой участвуют президент Палестины, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II, а также главы МИД арабских стран.
Ранее комитет Генассамблеи ООН утвердил проект резолюции «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».
В конце декабря 2022 года была принята резолюция, которая призывает Международный суд ООН вынести юридическое заключение о последствиях израильской оккупации Палестины. Она была одобрена по итогам голосования в Генассамблее ООН.
В настоящее время вопреки решениям ООН и международному праву Израиль оккупирует сирийские и палестинские земли, включая Восточный Иерусалим.
Ранее министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что у страны отличные отношения с Россией, несмотря на недовольство Запада.