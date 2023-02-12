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50 минут назад

Президент Польши рассказал, что пообещал Зеленский накануне СВО

News.ru

Президент Украины Владимир Зеленский перед 24 февраля прошлого года в разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой пообещал, что «никто никуда не убежит», а страна «будет сражаться до последней капли крови», рассказал журналистам Figaro сам глава Польши. Накануне начала СВО он посетил Киев вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Уже тогда политики подозревали, что вскоре начнутся боевые действия, вспомнил Дуда. По его словам, Зеленский усомнился в том, что их следующая встреча состоится.

Дуда рассказал об обещании Зеленского накануне СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он (Зеленский. — NEWS.ru) сказал мне памятные слова: что никуда не убежит, что мы можем больше никогда не увидеться. <...> Он рисковал всем своим будущим, чтобы занять эту должность, потому что видел, что на Украине все плохо, и хотел изменить ситуацию. Я впервые увидел его в Брюсселе и обнаружил, что, хотя у него нет политического опыта, у него есть шанс многое изменить, потому что он честен и хочет действовать, — сообщил Дуда.

Президент Польши добавил, что его украинский коллега вызвал любопытство также полным отсутствием политического цинизма.

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Дуда также признал, что Россия способна победить в конфликте, если Киев в ближайшие недели не получит военную технику.

Ранее Зеленский сказал, что Минские соглашения изначально были невыполнимы и Киев не планировал их реализовывать. Он добавил, что уже заявлял об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. По признанию украинского лидера, то же самое он сказал президенту РФ Владимиру Путину на первой и последней встрече с ним в «нормандском формате» в 2019 году.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,Владимир Путин,
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