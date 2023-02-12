Дуда рассказал об обещании Зеленского накануне СВО

Он (Зеленский. — NEWS.ru) сказал мне памятные слова: что никуда не убежит, что мы можем больше никогда не увидеться. <...> Он рисковал всем своим будущим, чтобы занять эту должность, потому что видел, что на Украине все плохо, и хотел изменить ситуацию. Я впервые увидел его в Брюсселе и обнаружил, что, хотя у него нет политического опыта, у него есть шанс многое изменить, потому что он честен и хочет действовать, — сообщил Дуда.