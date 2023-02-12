В Венгрии призвали к немедленному перемирию на Украине

Будапешт желает добиться скорейшего прекращения огня в украинском конфликте, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth. Об этом пишет ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что жизни людей можно спасти только в том случае, если стороны прекратят огонь и вернутся за стол переговоров.

На фоне этого Будапешт желает «добиться немедленного перемирия и переговоров» между Москвой и Киевом, пояснил министр.

Дипломат отметил, что конфликт затягивается, что является наихудшей новостью из всех возможных. Он добавил, что важнейшей задачей в текущей ситуации является спасении жизни людей.