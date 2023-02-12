Нетаньяху заявил о подготовке операции против террора на Западном берегу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что проведет в воскресенье совещание военно-политического кабинета с участием ключевых министров своего кабмина для обсуждения подготовки к расширению антитерорристической операции на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме после серии атак.

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"Сегодня [12 февраля] я созову совещание военно-политического кабинета, чтобы провести подготовку к более широкой операции против террористов и их сторонников в Восточном Иерусалиме и Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан]", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

В пятницу днем автомобиль протаранил автобусную остановку в еврейском районе Рамот в Восточном Иерусалиме, в результате этого теракта погибли трое израильтян, включая двух детей. По информации радио Kan, водитель автомобиля был ликвидирован на месте полицейскими, по предварительным данным, террорист действовал в одиночку.