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1 час назад

Нетаньяху заявил о подготовке более широкой операции против террора на Западном берегу

ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что проведет в воскресенье совещание военно-политического кабинета с участием ключевых министров своего кабмина для обсуждения подготовки к расширению антитерорристической операции на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме после серии атак.

Нетаньяху заявил о подготовке операции против террора на Западном берегу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня [12 февраля] я созову совещание военно-политического кабинета, чтобы провести подготовку к более широкой операции против террористов и их сторонников в Восточном Иерусалиме и Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан]", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

В пятницу днем автомобиль протаранил автобусную остановку в еврейском районе Рамот в Восточном Иерусалиме, в результате этого теракта погибли трое израильтян, включая двух детей. По информации радио Kan, водитель автомобиля был ликвидирован на месте полицейскими, по предварительным данным, террорист действовал в одиночку.

Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах еврейского государства.

В мире,Биньямин Нетаньяху,
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