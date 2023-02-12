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13 минут назад

Десятки стран призвали Вену не пускать россиян на ПА ОБСЕ, но США не против

News.ru

Правительство Австрии подвергли резкой критике за выдачу виз россиянам, находящимся под санкциями, которые позволят им участвовать в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, сообщает AP. Делегаты из 20 стран, включая Францию, Канаду, Великобританию, Польшу и Украину, направили канцлеру Австрии письмо, призвав запретить участие подсанкционных россиян. Представителей США в числе подписавших письмо не оказалось. Американский постпред при ОБСЕ Майкл Карпентер ранее заявил, что решение о выдаче виз для россиян должна принимать Австрия.

Австрию подвергли резкой критике за выдачу виз россиянам для участия в ПА ОБСЕ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Важно помнить, что российские парламентарии являются неотъемлемой частью системы власти и причастны [к действиям России] на Украине. Им нет места в учреждении, призванном содействовать искреннему диалогу и противодействию [российской спецоперации], — говорится в письме.

Всего письмо к канцлеру Австрии с соответствующим требованием подписал 81 делегат.

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Заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в Вене 23-24 февраля. Как отмечает AP, Россия планирует направить делегацию, в состав которой войдут 15 депутатов, находящихся под санкциями ЕС. Среди них вице-спикер Госдумы Петр Толстой и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Основной темой грядущего заседания ПА ОБСЕ заявлен конфликт на Украине.

Ранее российская делегация не смогла принять участие в осенней сессии ПА ОБСЕ, которая проходила в Варшаве 24-26 ноября. Причиной стал отказ Польши в выдаче виз. В украинской Раде заявляли, что будут бойкотировать работу ассамблеи, пока из нее не исключат Россию.

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