Австрию подвергли резкой критике за выдачу виз россиянам для участия в ПА ОБСЕ

Правительство Австрии подвергли резкой критике за выдачу виз россиянам, находящимся под санкциями, которые позволят им участвовать в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, сообщает AP. Делегаты из 20 стран, включая Францию, Канаду, Великобританию, Польшу и Украину, направили канцлеру Австрии письмо, призвав запретить участие подсанкционных россиян. Представителей США в числе подписавших письмо не оказалось. Американский постпред при ОБСЕ Майкл Карпентер ранее заявил, что решение о выдаче виз для россиян должна принимать Австрия.

Важно помнить, что российские парламентарии являются неотъемлемой частью системы власти и причастны [к действиям России] на Украине. Им нет места в учреждении, призванном содействовать искреннему диалогу и противодействию [российской спецоперации], — говорится в письме.

Всего письмо к канцлеру Австрии с соответствующим требованием подписал 81 делегат.

Заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в Вене 23-24 февраля. Как отмечает AP, Россия планирует направить делегацию, в состав которой войдут 15 депутатов, находящихся под санкциями ЕС. Среди них вице-спикер Госдумы Петр Толстой и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Основной темой грядущего заседания ПА ОБСЕ заявлен конфликт на Украине.