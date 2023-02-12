Сийярто заявил, что Венгрия будет добиваться прекращения огня на Украине

Венгрия планирует добиться немедленного прекращения огня на Украине и проведения переговоров об урегулировании вооруженного конфликта, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kossuth Rádió.