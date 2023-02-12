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28 минут назад

Сийярто заявил, что Венгрия будет добиваться прекращения огня на Украине

Газета.Ruиещё 3

Венгрия планирует добиться немедленного прекращения огня на Украине и проведения переговоров об урегулировании вооруженного конфликта, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kossuth Rádió.

Сийярто заявил, что Венгрия будет добиваться прекращения огня на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Жизни людей можно спасти только благодаря миру и прекращению огня, поэтому Венгрия хочет добиться немедленного перемирия и переговоров на Украине», — подчеркнул Сийярто.

По его словам, последние события, развернувшиеся на Украине, указывают на затягивание конфликта.

«Необходимо спасать жизни людей, а жизни может спасти только мир», — добавил глава МИД Венгрии.

В мире,Петер Сийярто,
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