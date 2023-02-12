В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
11 минут назад

В Бундестаге раскритиковали мирную инициативу по Украине

Lenta.ruиещё 1

Зампредседателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт в интервью Funke раскритиковала инициативу по дипломатическому урегулированию украинского конфликта «Манифест в поддержку мира», выступив за продолжение поставок оружия Киеву.

В Бундестаге раскритиковали мирную инициативу по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, призыв к мирным переговорам и прекращению военной поддержки Украины является «не только наивным, но и нечестным».

«Военная поддержка [Украины] сейчас является необходимой предпосылкой для подготовки к последующим мирным переговорам, поскольку мир навязать нельзя и ошибки 2014 года нельзя повторять», — подчеркнула она.

«Манифест в поддержку мира», который призывает делать ставку на дипломатическое урегулирования ситуацию, предложили депутат Бундестага Сара Вагенкнехт и журналистка и правозащитница Алиса Шварцер. Инициативу поддержали известные политики, журналисты и ученые Германии.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время тема возможной передачи Украине боевых самолетов не стоит на повестке дня правительства ФРГ.

В мире,Анналена Бербок,Сара Вагенкнехт,Бундестаг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители