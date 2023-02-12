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8 минут назад

Власти Турции заявили о необходимости снести восемь тысяч зданий после землетрясений

FBM.ru

После недавних землетрясений примерно восемь тысяч домов придется снести в десяти регионах Турции, которые затронул серьезный природный катаклизм. Об этом проинформировали в министерстве окружающей среды и градостроительства по прошествии проверки более 132 000 сооружений.

В Турции заявили о необходимости снести тысячи зданий после землетрясений
Фото: FBM.ruFBM.ru

“На данный момент мы проверили 132 898 зданий в десяти провинциях… из них 7584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12 617 зданий в непригодном для проживания состоянии из-за повреждений”, — указано в материалах ведомства.

Ранним утром шестого февраля в Турции, в провинции Кахраманмараш, случилось мощное (магнитудой 7,7) землетрясение, которое привело к многочисленным разрушениям в нескольких городах. Со слов главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая серьезная природная катастрофа с 1939 года.

Второе мощное (магнитудой 7,6) землетрясение случилось в центральной части Турции в 13:24. Жертвами землетрясения в стране оказались более 24,6 тысячи человек.

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