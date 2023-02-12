В Турции заявили о необходимости снести тысячи зданий после землетрясений

После недавних землетрясений примерно восемь тысяч домов придется снести в десяти регионах Турции, которые затронул серьезный природный катаклизм. Об этом проинформировали в министерстве окружающей среды и градостроительства по прошествии проверки более 132 000 сооружений.

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“На данный момент мы проверили 132 898 зданий в десяти провинциях… из них 7584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12 617 зданий в непригодном для проживания состоянии из-за повреждений”, — указано в материалах ведомства.

Ранним утром шестого февраля в Турции, в провинции Кахраманмараш, случилось мощное (магнитудой 7,7) землетрясение, которое привело к многочисленным разрушениям в нескольких городах. Со слов главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая серьезная природная катастрофа с 1939 года.