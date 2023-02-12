В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
11 минут назад

CNN опубликовал кадры с падающим на пол в больнице Саакашвили

Газета.Ruиещё 3

Телеканал CNN опубликовал кадры из палаты больницы «Вивамед», в которой находится на лечении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

На кадрах видно, как политик падает, не дойдя до кровати, а на других видео он не может подняться самостоятельно и ему на помощь приходят сотрудники клиники.

Уточняется, что видео было снято в октябре 2022 года и что телеканалу его передал адвокат Саакашвили.

Американцы высмеяли Байдена перед его визитом в Польшу

Ранее «Sputnik Грузия» опубликовал видео, на котором Саакашвили продемонстрировал свое тело во время судебного заседания. Во время трансляции он поднял футболку, на которой было написано ukrainian, и показал, что ему стало хуже.

31 января 2023 года член оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» Георгий Чиладзе заявил, что состояние Саакашвили на критической отметке и его необходимо перевести в реанимацию. Гендиректор клиники Нино Надирадзе сообщила, что политика никуда не переводят. Суд также отказал политику в освобождении по состоянию здоровья.

Саакашвили, являясь гражданином Украины, тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован. В тюрьме города Рустави он начал голодовку. В связи с ухудшением здоровья политика перевели в частную клинику «Вивамед».

В мире,Видео,Георгий Чиладзе,Михаил Саакашвили,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители