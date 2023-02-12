CNN опубликовал кадры с падающим на пол в больнице Саакашвили

Телеканал CNN опубликовал кадры из палаты больницы «Вивамед», в которой находится на лечении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

На кадрах видно, как политик падает, не дойдя до кровати, а на других видео он не может подняться самостоятельно и ему на помощь приходят сотрудники клиники.

Уточняется, что видео было снято в октябре 2022 года и что телеканалу его передал адвокат Саакашвили.

Ранее «Sputnik Грузия» опубликовал видео, на котором Саакашвили продемонстрировал свое тело во время судебного заседания. Во время трансляции он поднял футболку, на которой было написано ukrainian, и показал, что ему стало хуже.

31 января 2023 года член оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» Георгий Чиладзе заявил, что состояние Саакашвили на критической отметке и его необходимо перевести в реанимацию. Гендиректор клиники Нино Надирадзе сообщила, что политика никуда не переводят. Суд также отказал политику в освобождении по состоянию здоровья.