Секретарь СНБО Украины анонсировал чистки в СБУ и полиции

На Украине анонсировали массовую кадровую чистку в СБУ, полиции и налоговой. Там появилось много тех, «кто марает страну». Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РИА Новости.

Фото: Служба безопасности Украины Служба безопасности Украины

По словам Данилова, решения об очередных кадровых чистках в СБУ, полиции и налоговой службе примут в понедельник, 13 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Это будет «такая же большая чистка», как ранее в таможенной службе и Минобороны.

В частности, по словам главы СНБО, в СБУ и других силовых структурах есть те, кто считает нормальным «брать взятки и мешать работе бизнеса».

«Будут все органы чистыми от тех людей, которые марают нашу страну», - заявил Данилов.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов спрятал своего сына от мобилизации в Майами. Украинский диссидент Анатолий Шарий заявил, что сын Данилова живет на роскошной вилле, которая была приобретена его отцом и тратит деньги на люксовые автомобили. Своей дочери Данилов помогает снимать клипы ценой 80 тысяч долларов.