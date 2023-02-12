Daily Mail: Великобритания не сможет руководить силами быстрого реагирования НАТО

Британия сейчас не в состоянии принять руководство силами быстрого реагирования Североатлантического альянса на фоне «плачевного состояния армии». Об этом сообщает издание Daily Mail.
Кроме того, среди факторов, влияющих на работу Великобритании при руководстве военными силами, указываются сложности из-за нехватки боеприпасов после поставок на Украину.
По информации DM, в НАТО выразили обеспокоенность, что Соединенное Королевство не сможет взять на себя командование подразделением к крайнему сроку 1 января 2024 года.
Согласно данным СМИ, уже направлен неофициальный вопрос к Бундесверу с просьбой продолжить командование, потому что у Лондона якобы не получится предоставить минимум 5 тыс. военнослужащих, готовых к развертыванию в течение двух-пяти дней.
«Есть серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов и другого снаряжения, что частично связано с неполным расходованием средств, но также и с количеством боеприпасов и других боеприпасов, которые мы поставляем на Украину», — уточнили в газете со ссылкой на источники.