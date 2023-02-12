Daily Mail: Великобритания не сможет руководить силами быстрого реагирования НАТО

«Есть серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов и другого снаряжения, что частично связано с неполным расходованием средств, но также и с количеством боеприпасов и других боеприпасов, которые мы поставляем на Украину», — уточнили в газете со ссылкой на источники.