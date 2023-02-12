В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
15 минут назад

Daily Mail: Великобритания не сможет руководить силами быстрого реагирования НАТО

Газета.Ruиещё 2

Британия сейчас не в состоянии принять руководство силами быстрого реагирования Североатлантического альянса на фоне «плачевного состояния армии». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Daily Mail: Великобритания не сможет руководить силами быстрого реагирования НАТО
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

Кроме того, среди факторов, влияющих на работу Великобритании при руководстве военными силами, указываются сложности из-за нехватки боеприпасов после поставок на Украину.

По информации DM, в НАТО выразили обеспокоенность, что Соединенное Королевство не сможет взять на себя командование подразделением к крайнему сроку 1 января 2024 года.

Согласно данным СМИ, уже направлен неофициальный вопрос к Бундесверу с просьбой продолжить командование, потому что у Лондона якобы не получится предоставить минимум 5 тыс. военнослужащих, готовых к развертыванию в течение двух-пяти дней.

«Есть серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов и другого снаряжения, что частично связано с неполным расходованием средств, но также и с количеством боеприпасов и других боеприпасов, которые мы поставляем на Украину», — уточнили в газете со ссылкой на источники.

В мире,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители