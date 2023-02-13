Иран поблагодарил Россию за помощь после землетрясения

Иран благодарен России за оказанную гуманитарную помощь после землетрясения, произошедшего в стране. Об этом заявил в понедельник посол Ирана в Москве Казем Джалали на пресс-конференции.

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"Первой страной, которая отреагировала на это для оказания помощи, была Российская Федерация. Россия направила гуманитарную помощь людям, пострадавшим от землетрясения, в город Хой. Мы выражаем признательность за это", - сказал он, отметив, что между странами ведется активное гуманитарное взаимодействие.

Ранее сообщалось, что Спецборт МЧС России доставит 35 тонн гуманитарной помощи в Иран, пострадавший от землетрясения 28 января. В МЧС добавили, что груз включает в себя сахар, муку, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижную электростанцию.