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52 минуты назад

Иран поблагодарил Россию за помощь после землетрясения

ТАССиещё 2

Иран благодарен России за оказанную гуманитарную помощь после землетрясения, произошедшего в стране. Об этом заявил в понедельник посол Ирана в Москве Казем Джалали на пресс-конференции.

Иран поблагодарил Россию за помощь после землетрясения
Фото: ТАССТАСС

"Первой страной, которая отреагировала на это для оказания помощи, была Российская Федерация. Россия направила гуманитарную помощь людям, пострадавшим от землетрясения, в город Хой. Мы выражаем признательность за это", - сказал он, отметив, что между странами ведется активное гуманитарное взаимодействие.

Ранее сообщалось, что Спецборт МЧС России доставит 35 тонн гуманитарной помощи в Иран, пострадавший от землетрясения 28 января. В МЧС добавили, что груз включает в себя сахар, муку, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижную электростанцию.

Магнитуда землетрясения составила 5,9, эпицентр находился в 23 км к юго-востоку от города Хой, где проживают 175 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 43 км. По словам губернатора провинции Западный Азербайджан Мохаммада Садега Мотамедиана, число пострадавших достигло 1 167. По данным генерального секретаря Общества Красного Полумесяца Ирана Якуба Сулеймани, пострадавшим роздано около 7 тысяч палаток, создано 30 лагерей временного размещения, где людям выдают одеяла, обогреватели и продуктовые наборы.

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