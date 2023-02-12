Дуда захотел отправить Украине больше оружия

Россия победит Украину, если Запад срочно не поставит военную технику Киеву. Об этом в интервью Le Figaro заявил президент Польши Анджей Дуда.
«Могут ли русские все еще выиграть в конфликте на Украине ?» - спросил интервьюер у политика.
«Да, могут, если Украина срочно не получит помощь. У них нет современной военной инфраструктуры, но у них есть люди! Если мы не отправим военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить. Он может выиграть, и мы не знаем, где он остановится», - заявил Дуда.
По его словам, с Россией нельзя договариваться, вместо этого необходимо послать Киеву оружие.
«Когда Эммануэль Макрон говорит о Путине, он считает, что можно достичь соглашения. Я думаю, что соглашение с Путиным невозможно. Я думаю, что единственное, что можно сделать, чтобы остановить Россию, - это поддержать Украину», - сказал Дуда.
Ранее польский публицист заявил, что представители власти и оппозиции Польши сделали русофобию своим основным политическим вектором и доводят ее до гротеска.