Дуда захотел отправить Украине больше оружия

«Да, могут, если Украина срочно не получит помощь. У них нет современной военной инфраструктуры, но у них есть люди! Если мы не отправим военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить. Он может выиграть, и мы не знаем, где он остановится», - заявил Дуда.