В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
41 минуту назад

Дуда захотел отправить Украине больше оружия

Майк Габриелян

Россия победит Украину, если Запад срочно не поставит военную технику Киеву. Об этом в интервью Le Figaro заявил президент Польши Анджей Дуда.

Дуда захотел отправить Украине больше оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Могут ли русские все еще выиграть в конфликте на Украине ?» - спросил интервьюер у политика.

«Да, могут, если Украина срочно не получит помощь. У них нет современной военной инфраструктуры, но у них есть люди! Если мы не отправим военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить. Он может выиграть, и мы не знаем, где он остановится», - заявил Дуда.

По его словам, с Россией нельзя договариваться, вместо этого необходимо послать Киеву оружие.

«Когда Эммануэль Макрон говорит о Путине, он считает, что можно достичь соглашения. Я думаю, что соглашение с Путиным невозможно. Я думаю, что единственное, что можно сделать, чтобы остановить Россию, - это поддержать Украину», - сказал Дуда.

Ранее польский публицист заявил, что представители власти и оппозиции Польши сделали русофобию своим основным политическим вектором и доводят ее до гротеска.

В мире,Эммануэль Макрон,Анджей Дуда,Владимир Путин,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители