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43 минуты назад

В Британии заявили, что подумают об ослаблении санкций против Сирии

ТАССиещё 2

Британское правительство изучит вопрос об ослаблении части санкций, введенных против Сирии, чтобы облегчить процесс оказания гуманитарной помощи населению страны, пострадавшему в результате землетрясения. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил в понедельник замминистра транспорта Великобритании Ричард Холден.

В Британии задумались об ослаблении санкций против Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"[Решения по санкциям] нет. Правительство изучит все эти вопросы, но уверен, что при принятии решений мы будем тесно согласовывать действия с нашими ключевыми партнерами по НАТО, таким как США", - сказал он.

9 января США опубликовали лицензию министерства торговли, согласно которой американские санкции, введенные против Сирии, до 8 августа 2023 года не будут распространяться на транзакции, касающиеся оказания помощи в связи с землетрясением. Речь, в частности, идет о переводе средств в Сирию и из нее.

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