В Британии задумались об ослаблении санкций против Сирии

Британское правительство изучит вопрос об ослаблении части санкций, введенных против Сирии , чтобы облегчить процесс оказания гуманитарной помощи населению страны, пострадавшему в результате землетрясения. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил в понедельник замминистра транспорта Великобритании Ричард Холден .

"[Решения по санкциям] нет. Правительство изучит все эти вопросы, но уверен, что при принятии решений мы будем тесно согласовывать действия с нашими ключевыми партнерами по НАТО , таким как США", - сказал он.

9 января США опубликовали лицензию министерства торговли, согласно которой американские санкции, введенные против Сирии, до 8 августа 2023 года не будут распространяться на транзакции, касающиеся оказания помощи в связи с землетрясением. Речь, в частности, идет о переводе средств в Сирию и из нее.