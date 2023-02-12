Депутат Европарламента назвал причины диверсии на «Северных потоках»

Депутат Европарламента Гуннар Бек предположил, с какой целью США устроили диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

По словам Бека, западные страны не заинтересованы в открытом расследовании происшествий на газопроводах. Для них наиболее удобной является версия, что Россия сама уничтожила трубы. Евродепутат добавил, что Москву демонизируют и заставляют бояться, но в ФРГ сомневаются в этом.

Парламентарий назвал причины диверсии на «Северных потоках» и заявил, что США устроили ее для разрыва экономической связи России и Германии.

«США не понравились близкие экономические отношения Германии и России. Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения», — отметил он.

Бек отметил, что США руководствовались стратегическими причинами, чтобы оборвать сотрудничество Москвы с Берлином и с большинством государств Западной и Восточной Европы.