В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
25 минут назад

Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО

Майк Габриелян

Генсек НАТО Йенс Столтенберг может покинуть свой пост осенью этого года или весной следующего. Об этом пишут немецкие СМИ, сообщает РИА Новости.

Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Срок полномочий Столтенберга истекает 30 сентября 2023 года. Он возглавляет альянс почти девять лет. Последний раз его мандат продлевали в марте прошлого года.

Информагентство dpa, ссылаясь на представителя главы альянса Оану Лунгеску, сообщает, что норвежец не хочет больше оставаться на посту генсека.

«У него нет намерения добиваться продления мандата», - сказала Лунгеску.

Однако есть и иные данные.

Газета Welt am Sonntag сообщила в воскресенье со ссылкой на неназванные дипломатические источники, что НАТО вновь продлит срок полномочий генсека Йенса Столтенберга до весны 2024 года.

По данным издания, существует неофициальное соглашение между 30 государствами альянса о том, что норвежец должен оставаться в кресле главы. Но официальное решение будет принято в ближайшие недели.

Срок продлят до апреля 2024 года из-за «выдающихся достижений» Столтенберга и для обеспечения стабильности военного альянса во время кризиса на Украине.

При этом источники считают, что в апреле Столтенберг покинет НАТО и станет президентом Всемирного банка – к тому времени завершатся полномочия нынешнего главы Дэвида Малпасса.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова предложила НАТО созвать экстренный совет из-за теракта в море близ Швеции.

В мире,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,МИД России,НАТО,Всемирный Банк,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители