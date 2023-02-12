Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг может покинуть свой пост осенью этого года или весной следующего. Об этом пишут немецкие СМИ, сообщает РИА Новости.

Срок полномочий Столтенберга истекает 30 сентября 2023 года. Он возглавляет альянс почти девять лет. Последний раз его мандат продлевали в марте прошлого года.

Информагентство dpa, ссылаясь на представителя главы альянса Оану Лунгеску, сообщает, что норвежец не хочет больше оставаться на посту генсека.

«У него нет намерения добиваться продления мандата», - сказала Лунгеску.

Однако есть и иные данные.

Газета Welt am Sonntag сообщила в воскресенье со ссылкой на неназванные дипломатические источники, что НАТО вновь продлит срок полномочий генсека Йенса Столтенберга до весны 2024 года.

По данным издания, существует неофициальное соглашение между 30 государствами альянса о том, что норвежец должен оставаться в кресле главы. Но официальное решение будет принято в ближайшие недели.

Срок продлят до апреля 2024 года из-за «выдающихся достижений» Столтенберга и для обеспечения стабильности военного альянса во время кризиса на Украине.

При этом источники считают, что в апреле Столтенберг покинет НАТО и станет президентом Всемирного банка – к тому времени завершатся полномочия нынешнего главы Дэвида Малпасса.