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26 минут назад

В Польше назвали условие победы России на Украине

Lenta.ruиещё 2

Россия одержит верх на Украине в случае, если западные страны срочно не поставят Киеву вооружения. Условие победы российских военных назвал президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro, которое публикует администрация главы государства.

В Польше назвали условие победы России на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, [президент России Владимир] ПутиПутин может победить», — заявил Дуда.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить поставки оружия Украине. По его словам, в первую очередь Киеву требуются средства противоракетной обороны и танки. Украинский лидер добавил, что страна также нуждается в обеспечении боеприпасами и в финансовой помощи.

В мире,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,Владимир Путин,ЕС,
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