В Польше назвали условие победы России на Украине

Россия одержит верх на Украине в случае, если западные страны срочно не поставят Киеву вооружения. Условие победы российских военных назвал президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro, которое публикует администрация главы государства.

«Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, [президент России Владимир ] Пути Путин может победить», — заявил Дуда .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить поставки оружия Украине. По его словам, в первую очередь Киеву требуются средства противоракетной обороны и танки. Украинский лидер добавил, что страна также нуждается в обеспечении боеприпасами и в финансовой помощи.