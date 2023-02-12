В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС

Глава министерства внутренних дел (МВД) Германии Нэнси Фезер призвала к более справедливому распределению украинских беженцев в странах Евросоюза. Об этом она завила в интервью Bild am Sonntag, пишет РБК.

Фото: ТАСС ТАСС

Министр считает, что в случае возможного увеличения потока эмигрантов нагрузка на восточноевропейские страны должна быть снижена.

«Польша уже приняла более 1,5 миллиона украинских беженцев», — отметила Фезер.

По ее словам, «так продолжаться не может». При этом об установлении верхней границы приема беженцев, особенно женщин и детей, речи быть не может, считает она.