Президент Венгрии заявила о деградации Евросоюза на фоне зависимости от РФ

Евросоюз ослаб на фоне зависимости от России. Несмотря на это, Будапешт не видит себя в дальнейшем вне ЕС. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак.

«Евросоюз за последнее десятилетие скорее ослаб, чем окреп. Он потерял Великобританию, отстал от США и Азии <…> Сложилась двойная зависимость: безопасность Европы гарантирует военная поддержка и присутствие США, а энергоснабжение для экономического и промышленного роста обеспечивает в первую очередь Россия», — сказала Новак в интервью изданию Portfolio.

При этом она отметила, что видит страну в ЕС, несмотря на ослабление союза.

Она отметила, что в ЕС должны знать о том, как будут развиваться «наши отношения с Украиной и Россией в долгосрочной перспективе». По ее словам, Европа должна добиться независимости, чтобы стать экономически сильным, безопасным, самообороняющимся, мирным регионом, коим сегодня, по ее мнению, не является.