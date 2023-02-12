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49 минут назад

Президент Венгрии заявила о деградации Евросоюза на фоне зависимости от РФ

Ura.Ru

Евросоюз ослаб на фоне зависимости от России. Несмотря на это, Будапешт не видит себя в дальнейшем вне ЕС. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак.

Президент Венгрии заявила о деградации Евросоюза на фоне зависимости от РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Евросоюз за последнее десятилетие скорее ослаб, чем окреп. Он потерял Великобританию, отстал от США и Азии <…> Сложилась двойная зависимость: безопасность Европы гарантирует военная поддержка и присутствие США, а энергоснабжение для экономического и промышленного роста обеспечивает в первую очередь Россия», — сказала Новак в интервью изданию Portfolio.

При этом она отметила, что видит страну в ЕС, несмотря на ослабление союза.

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Она отметила, что в ЕС должны знать о том, как будут развиваться «наши отношения с Украиной и Россией в долгосрочной перспективе». По ее словам, Европа должна добиться независимости, чтобы стать экономически сильным, безопасным, самообороняющимся, мирным регионом, коим сегодня, по ее мнению, не является.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что политика председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисные времена вызывает «культурный шок» у венгров. В венгерском МИД считают, что Венгрия должна быть готова к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа.

В мире,Каталин Новак,Виктор Орбан,Еврокомиссия,ЕС,
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